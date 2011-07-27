Сачков Александр Иванович 08.08.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1930

Дата смерти

27.07.2011

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1930

Отец: Сачков Иван Акимович

Мать: Сачкова Серафима Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

в Москве
Смерть
27.07.2011
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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