Сачков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1930
Дата смерти27.07.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1930
Отец: Сачков Иван Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
в Москве
Смерть
27.07.2011
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.