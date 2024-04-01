Bailey (Bailey) Almedia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBailey (Bailey) Almedia

Bailey (Bailey) Almedia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 02.07.1874

Дата смерти

15.02.1957

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.07.1874

Отец: Bailey Adam

Мать: Bailey (Anderson) Sarah (Sally) Elizabeth

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1902

Сын: Carnes Jesse Virgil

Отец ребёнка: Carnes Homer Virgil

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Carnes (Carnes) Marie

Отец ребёнка: Carnes Homer Virgil

Рождение ребёнка
01.11.1913

Сын: Carnes Raymond Homer

Отец ребёнка: Carnes Homer Virgil

Смерть
15.02.1957
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.