Bailey (Bailey) Almedia
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 02.07.1874
Дата смерти15.02.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.07.1874
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1902
Сын: Carnes Jesse Virgil
Отец ребёнка: Carnes Homer Virgil
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Carnes (Carnes) Marie
Отец ребёнка: Carnes Homer Virgil
Рождение ребёнка
01.11.1913
Сын: Carnes Raymond Homer
Отец ребёнка: Carnes Homer Virgil
Смерть
15.02.1957
Похороны
Неизвестно