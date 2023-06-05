Меньшагин Капитон Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1880 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Меньшагина Екатерина Леонтьевна
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно