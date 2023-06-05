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Меньшагин Капитон Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меньшагин Яков Апполонович

Мать: Меньшагина (Неизвестна Дев Фамилия) Пелагия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшагина Екатерина Леонтьевна

Рождение ребёнка
23.07.1880 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меньшагина Екатерина Леонтьевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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