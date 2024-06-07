Дарья вдова Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья вдова Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1703 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Емельян Петрович

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1745

Сын: Наум Петрович

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Севостьян Петрович

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Агафон Петрович

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1771

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