Дарья вдова Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1730
Сын: Емельян Петрович
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1745
Сын: Наум Петрович
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Севостьян Петрович
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1751
Сын: Агафон Петрович
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Смерть
1771