Пучков Арсений Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пучков Василий Федотович
Рождение ребёнка
26.11.1890
Дочь: Пучкова Екатерина Арсеньевна
Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Андреева
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 76. Восприемники: Запашный Денис Васильевич Быкова Любовь Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пучкова Евдокия Андреева
Смерть
Неизвестно