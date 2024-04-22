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Пучков Арсений Васильевич

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пучков Василий Федотович

Мать: не указана

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.11.1890

Дочь: Пучкова Екатерина Арсеньевна

Мать ребёнка: Пучкова Евдокия Андреева

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 76. Восприемники: Запашный Денис Васильевич Быкова Любовь Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучкова Евдокия Андреева

Смерть
Неизвестно
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
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