Пучкова Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучкова Евдокия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1890

Дочь: Пучкова Екатерина Арсеньевна

Отец ребёнка: Пучков Арсений Васильевич

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 76. Восприемники: Запашный Денис Васильевич Быкова Любовь Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучков Арсений Васильевич

Смерть
Неизвестно
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