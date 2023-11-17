Пучкова Евдокия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
26.11.1890
Дочь: Пучкова Екатерина Арсеньевна
Отец ребёнка: Пучков Арсений Васильевич
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 76. Восприемники: Запашный Денис Васильевич Быкова Любовь Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно