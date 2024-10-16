Козловская (Бачинская) Марияна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Козловская (Бачинская) Марияна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловский Василий

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Козловский Иосиф Васильевич

Отец ребёнка: Козловский Василий

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Лагиновская (Козловская) Гонората Васильевна

Отец ребёнка: Козловский Василий

Смерть
Неизвестно

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