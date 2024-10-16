Козловская (Бачинская) Марияна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловский Василий
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Козловский Иосиф Васильевич
Отец ребёнка: Козловский Василий
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Лагиновская (Козловская) Гонората Васильевна
Отец ребёнка: Козловский Василий
Смерть
Неизвестно