Козловский Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.09.1818
Сын: Козловский Иосиф Васильевич
Мать ребёнка: Козловская (Бачинская) Марияна
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Лагиновская (Козловская) Гонората Васильевна
Мать ребёнка: Козловская (Бачинская) Марияна
Смерть
Неизвестно