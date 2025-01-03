Козловский Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Козловский Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козловская (Бачинская) Марияна

Рождение ребёнка
Около ?.09.1818

Сын: Козловский Иосиф Васильевич

Мать ребёнка: Козловская (Бачинская) Марияна

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Лагиновская (Козловская) Гонората Васильевна

Мать ребёнка: Козловская (Бачинская) Марияна

Смерть
Неизвестно

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