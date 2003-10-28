Козлова (Токарева) Екатерина Ивановна 20.12.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козлова (Токарева) Екатерина Ивановна

Место рождения

Чамерово, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.12.1925

Дата смерти

28.10.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Чамерово, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Авенир Никитич

Рождение ребёнка
07.09.1954

Сын: Козлов (Токарев) Александр Авенирович

Отец ребёнка: Козлов Авенир Никитич

Шепелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
28.10.2003

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