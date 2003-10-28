Козлова (Токарева) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.12.1925
Дата смерти28.10.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1954
Сын: Козлов (Токарев) Александр Авенирович
Отец ребёнка: Козлов Авенир Никитич
Шепелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
28.10.2003