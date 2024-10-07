Степанида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заикин Яков Данилович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Акулина Яковлевна

Отец ребёнка: Заикин Яков Данилович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Заикин Яков Данилович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Заикин Яков Данилович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Заикин Яков Данилович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Заикин Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Заикин Яков Данилович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Заикин Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Заикин Яков Данилович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Заикин Яков Данилович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Заикин Яков Данилович

Смерть
Неизвестно

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