Степанида Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Акулина Яковлевна
Отец ребёнка: Заикин Яков Данилович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Заикин Яков Данилович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Заикин Яков Данилович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Заикин Яков Данилович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Заикин Яков Данилович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Заикин Яков Данилович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Заикин Яков Данилович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Заикин Яков Данилович
Смерть
Неизвестно