Казакова Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1873 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
28.04.1891 ст.

Сын: Казаков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Казаков Михаил Кузьмич

Кольдеева, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1896 ст.

Дочь: (Казакова) Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Казаков Михаил Кузьмич

Кольдеева, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

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