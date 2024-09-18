Казакова Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1891 ст.
Сын: Казаков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Казаков Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
25.01.1896 ст.
Дочь: (Казакова) Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Казаков Михаил Кузьмич
Смерть
Неизвестно