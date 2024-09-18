Казаков Михаил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазаков Михаил Кузьмич

Казаков Михаил Кузьмич

Место рождения

Изяк-Никитино, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: Казаков Кузьма

Мать: не указана

Изяк-Никитино, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
28.04.1891 ст.

Сын: Казаков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Казакова Евдокия Николаевна

Кольдеева, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1896 ст.

Дочь: (Казакова) Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Казакова Евдокия Николаевна

Кольдеева, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.