Янбарисова Шамсинур Абдулатыф Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Янбарисова Шамсинур Абдулатыф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янбарисов Идрис Сагдатдинович Сагитдинович

Рождение ребёнка
13.01.1906

Сын: Янбарисов Мухаметхарис Идрисович

Отец ребёнка: Янбарисов Идрис Сагдатдинович Сагитдинович

Рождение ребёнка
01.09.1909

Сын: Гали Идрисовна

Отец ребёнка: Янбарисов Идрис Сагдатдинович Сагитдинович

Смерть
Неизвестно

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