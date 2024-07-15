Янбарисова Шамсинур Абдулатыф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1906
Сын: Янбарисов Мухаметхарис Идрисович
Отец ребёнка: Янбарисов Идрис Сагдатдинович Сагитдинович
Рождение ребёнка
01.09.1909
Сын: Гали Идрисовна
Отец ребёнка: Янбарисов Идрис Сагдатдинович Сагитдинович
Смерть
Неизвестно