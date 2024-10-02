(Suutari) Beata Jaakontytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти09.07.1782
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Äickäs (Äikäs, Äikiä) Yrjö Matinpoika
Отец ребёнка: Äickäs (Äikäs, Äikiä) Matti Yrjönpoika
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1764
Дочь: (Äickäs (Äikäs, Äikiä)) Marja Matintytär
Отец ребёнка: Äickäs (Äikäs, Äikiä) Matti Yrjönpoika
Рождение ребёнка
11.05.1767
Дочь: (Äickäs (Äikäs, Äikiä)) Ewa Walborg Matitytär
Отец ребёнка: Äickäs (Äikäs, Äikiä) Matti Yrjönpoika
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Äickäs (Äikäs, Äikiä)) Anni Matintytär
Отец ребёнка: Äickäs (Äikäs, Äikiä) Matti Yrjönpoika
Рождение ребёнка
23.12.1779
Дочь: (Äickäs (Äikäs, Äikiä)) Katri Matintytär
Отец ребёнка: Äickäs (Äikäs, Äikiä) Matti Yrjönpoika
Смерть
09.07.1782