(Suutari) Beata Jaakontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Suutari) Beata Jaakontytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

09.07.1782

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Suutari Jaakko Jaakonpoika

Мать: (Kuisma) Maria Juhontytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Äickäs (Äikäs, Äikiä) Yrjö Matinpoika

Отец ребёнка: Äickäs (Äikäs, Äikiä) Matti Yrjönpoika

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Äickäs (Äikäs, Äikiä) Matti Yrjönpoika

Рождение ребёнка
02.08.1764

Дочь: (Äickäs (Äikäs, Äikiä)) Marja Matintytär

Отец ребёнка: Äickäs (Äikäs, Äikiä) Matti Yrjönpoika

Рождение ребёнка
11.05.1767

Дочь: (Äickäs (Äikäs, Äikiä)) Ewa Walborg Matitytär

Отец ребёнка: Äickäs (Äikäs, Äikiä) Matti Yrjönpoika

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Äickäs (Äikäs, Äikiä)) Anni Matintytär

Отец ребёнка: Äickäs (Äikäs, Äikiä) Matti Yrjönpoika

Рождение ребёнка
23.12.1779

Дочь: (Äickäs (Äikäs, Äikiä)) Katri Matintytär

Отец ребёнка: Äickäs (Äikäs, Äikiä) Matti Yrjönpoika

Смерть
09.07.1782

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