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Агеев Борис Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1931

Дата смерти

21.12.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1931

Отец: Агеев Николай Васильевич

Мать: Агеева (Рябцева) Феврония Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агеева Елена Борисовна

Мать ребёнка: Агеева (Елисеева) Юлия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агеева (Елисеева) Юлия Андреевна

Рождение ребёнка
20.04.1972

Дочь: Немцова (Агеева) Нелли Борисовна

Мать ребёнка: Агеева (Елисеева) Юлия Андреевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
21.12.2016
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

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