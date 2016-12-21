Агеев Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1931
Дата смерти21.12.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агеева Елена Борисовна
Мать ребёнка: Агеева (Елисеева) Юлия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1972
Дочь: Немцова (Агеева) Нелли Борисовна
Мать ребёнка: Агеева (Елисеева) Юлия Андреевна
Смерть
21.12.2016