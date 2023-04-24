(Букатина) Юля Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Букатин Олег Борисович
Мать: Букатина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Киселев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Максим Александрович
Отец ребёнка: Киселев Александр
Живут в Торонто
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселев Александр