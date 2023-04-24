(Букатина) Юля Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Букатина) Юля Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Букатин Олег Борисович

Мать: Букатина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Киселев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Максим Александрович

Отец ребёнка: Киселев Александр

Живут в Торонто
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Александр

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