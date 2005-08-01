Букатина (Курзенева) Ольга
Место рождениягород Йошкар-Ола, Россия
Дата рождения19.02.1962
Дата смертиОколо ?.08.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
город Йошкар-Ола, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.08.2005
город Йошкар-Ола, Россия
Причина смерти: пьянство
Похороны
Неизвестно
город Йошкар-Ола, Россия