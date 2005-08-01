Букатина (Курзенева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букатина (Курзенева) Ольга

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Место рождения

город Йошкар-Ола, Россия

Дата рождения

19.02.1962

Дата смерти

Около ?.08.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

город Йошкар-Ола, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букатин Олег Борисович

Смерть
Около ?.08.2005
город Йошкар-Ола, Россия
Причина смерти: пьянство
Похороны
Неизвестно
город Йошкар-Ола, Россия
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