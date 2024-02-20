Фурсов Иван Гаврилович (Солдат) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсов Иван Гаврилович (Солдат)

Фурсов Иван Гаврилович (Солдат)

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

22.03.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1873

Отец: Фурсов Гавриил Евдокимович

Мать: Фурсова Евдокия Никитична

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
13.07.1899

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Параскева Федоровна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
22.10.1901

Жена: Фурсова Надежда Дмитриевна

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
13.07.1902

Сын: Фурсов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Надежда Дмитриевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1904

Сын: Фурсов Семен Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Надежда Дмитриевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1906

Сын: Фурсов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Надежда Дмитриевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Параскева Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close