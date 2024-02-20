Фурсова (Горбунова) Надежда Дмитриевна
Место рожденияпос. Писаревка, Бобровский уезд
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.10.1901
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
13.07.1902
Отец ребёнка: Фурсов Иван Гаврилович (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1904
Отец ребёнка: Фурсов Иван Гаврилович (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1906
Отец ребёнка: Фурсов Иван Гаврилович (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно