Фурсова Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсова Параскева Федоровна

Фурсова Параскева Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

21.02.1901

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Гаврилович (Солдат)

Рождение ребёнка
13.07.1899

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Гаврилович (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Иван Гаврилович (Солдат)

Смерть
21.02.1901
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close