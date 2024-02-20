Фурсова Параскева Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти21.02.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Гаврилович (Солдат)
Рождение ребёнка
13.07.1899
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Гаврилович (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1901
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния