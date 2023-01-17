Акулина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиОколо 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Зайцева Выставка стр 330-338 //пленка 5363895 кадр 0988-0995
Бракосочетание
Около 1757
Муж: Ш Елисей Иванович
Дети: Василий р1759, Кондратий р1779, Ирина р1764, Прасковья 1767-84, Мария р1773
Рождение ребёнка
1759
Сын: Ш Василий Елисеевич
Отец ребёнка: Ш Елисей Иванович
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Зайцева Выставка стр 330-338 //пленка 5363895 кадр 0988-0995
Смерть
Около 1800