Акулина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Около 1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Зайцева Выставка стр 330-338 //пленка 5363895 кадр 0988-0995
Бракосочетание
Около 1757

Муж: Ш Елисей Иванович

Дети: Василий р1759, Кондратий р1779, Ирина р1764, Прасковья 1767-84, Мария р1773
Рождение ребёнка
1759

Сын: Ш Василий Елисеевич

Отец ребёнка: Ш Елисей Иванович

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Зайцева Выставка стр 330-338 //пленка 5363895 кадр 0988-0995
Смерть
Около 1800
Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
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