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Ш Елисей Иванович

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Место рождения

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

1736

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Ш Иван Степанович

Мать: Матрена Игнатьевна

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Зайцева Выставка стр 330-338 //пленка 5363895 кадр 0988-0995
Бракосочетание
Около 1757

Жена: Акулина Антоновна

Дети: Василий р1759, Кондратий р1779, Ирина р1764, Прасковья 1767-84, Мария р1773
Рождение ребёнка
1759

Сын: Ш Василий Елисеевич

Мать ребёнка: Акулина Антоновна

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Зайцева Выставка стр 330-338 //пленка 5363895 кадр 0988-0995
Смерть
1778
Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 199 5ревизия (1795) Зайцева Выставка стр 174-176 файл 0610-0613
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