Ш Елисей Иванович
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смерти1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1736
Отец: Ш Иван Степанович
Мать: Матрена Игнатьевна
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Зайцева Выставка стр 330-338 //пленка 5363895 кадр 0988-0995
Бракосочетание
Около 1757
Жена: Акулина Антоновна
Дети: Василий р1759, Кондратий р1779, Ирина р1764, Прасковья 1767-84, Мария р1773
Рождение ребёнка
1759
Сын: Ш Василий Елисеевич
Мать ребёнка: Акулина Антоновна
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Зайцева Выставка стр 330-338 //пленка 5363895 кадр 0988-0995
Смерть
1778
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 199 5ревизия (1795) Зайцева Выставка стр 174-176 файл 0610-0613