Беляева (--) Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (--) Надежда Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Константин Васильевич

Мать: Анастасия Семеновна

Бракосочетание
18.01.1859 ст.

Муж: Беляев Сергей Федорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/903f817f-de7e-4ddf-b67b-c79e03c2695d/60
Восприемник
19.03.1859 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/903f817f-de7e-4ddf-b67b-c79e03c2695d/13
Рождение ребёнка
22.09.1860 ст.

Сын: Беляев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Беляев Сергей Федорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/48
Восприемник
01.10.1865 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
солдатка https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/26
Бракосочетание
23.10.1867 ст.

Муж: Игнатий Терентьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/134
Смерть
Неизвестно

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