Беляева (--) Надежда Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Константин Васильевич
Мать: Анастасия Семеновна
Бракосочетание
18.01.1859 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/903f817f-de7e-4ddf-b67b-c79e03c2695d/60
Восприемник
19.03.1859 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/903f817f-de7e-4ddf-b67b-c79e03c2695d/13
Рождение ребёнка
22.09.1860 ст.
Отец ребёнка: Беляев Сергей Федорович
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/48
Восприемник
01.10.1865 ст.
солдатка https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/26
Бракосочетание
23.10.1867 ст.
Муж: Игнатий Терентьевич
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/134
Смерть
Неизвестно