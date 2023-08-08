Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сыса Иван Алексеевич
Мать: Сыса Матрёна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Павловна
Отец ребёнка: Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Павлович
Отец ребёнка: Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слава Павлович
Отец ребёнка: Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел