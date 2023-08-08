Сыса Матрёна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.06.1930
Дочь: Масалыка Александра Ивановна
Отец ребёнка: Сыса Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сыса Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Сыса Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сыса Михаил Иванович
Отец ребёнка: Сыса Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сыса Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ивановна
Отец ребёнка: Сыса Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно