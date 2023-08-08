Сыса Матрёна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыса Матрёна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1930

Дочь: Масалыка Александра Ивановна

Отец ребёнка: Сыса Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыса Константин Иванович

Отец ребёнка: Сыса Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Сыса Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыса Михаил Иванович

Отец ребёнка: Сыса Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сыса Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Сыса Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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