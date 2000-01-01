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(Шкарина) Анна
(Шкарина) Анна
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Место рождения
Россия
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шкарин Федор
1905 г.р.
Мать
Шкарина ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Шкарин Федор
Мать:
Шкарина ?
Россия
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