Исламова Фарида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исламова Фарида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исламова Гульсина Фаритовна

Отец ребёнка: Исламов Фарт Динисламович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исламов Фарт Динисламович

Рождение ребёнка
11.12.1959

Сын: Исламов Фаргат Фартович

Отец ребёнка: Исламов Фарт Динисламович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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