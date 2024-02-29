Исламова Фарида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исламова Гульсина Фаритовна
Отец ребёнка: Исламов Фарт Динисламович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1959
Отец ребёнка: Исламов Фарт Динисламович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно