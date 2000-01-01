Якубовский Магомет Якубович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовский Магомет Якубович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якубовская Зоня Хасеневна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якубовская Зоня Хасеневна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубовская Зоня Хасеневна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якубовская Зоня Хасеневна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якубовская Зоня Хасеневна

Смерть
1989
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