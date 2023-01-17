Матрена Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Игнат Парфенов
Отец ребёнка: Антипов Парфен
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Антипов Парфен
Рождение ребёнка
12.07.1833
Сын: Илья Парфенов
Отец ребёнка: Антипов Парфен
Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно