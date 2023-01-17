Матрена Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Захарова

Матрена Захарова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Игнат Парфенов

Отец ребёнка: Антипов Парфен

Рождение ребёнка
1829

Сын: Тихонов Осип Парфенов

Отец ребёнка: Антипов Парфен

Рождение ребёнка
12.07.1833

Сын: Илья Парфенов

Отец ребёнка: Антипов Парфен

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close