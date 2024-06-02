Абрамов Филипп Яковлевич 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамов Филипп Яковлевич

Место рождения

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1841

Дата смерти

08.04.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Абрамов Яков Прохорович

Мать: Абрамова Евдокия Ефимовна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
28.01.1870

Жена: Абрамова (Абрамова) Марья Васильевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
28.01.1870

Жена: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1871

Сын: Абрамов Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Абрамова (Абрамова) Марья Васильевна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1875

Дочь: Абрамова Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Абрамова (Абрамова) Марья Васильевна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1878

Дочь: Абрамова Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Абрамова (Абрамова) Марья Васильевна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Абрамова Фекла Филипповна

Мать ребёнка: Абрамова (Абрамова) Марья Васильевна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1886

Дочь: Абрамова Феодора Филипповна

Мать ребёнка: Абрамова (Абрамова) Марья Васильевна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
08.04.1902
Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
от чахотки

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