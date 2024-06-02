Абрамов Филипп Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти08.04.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Абрамов Яков Прохорович
Бракосочетание
28.01.1870
Бракосочетание
28.01.1870
Жена: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1871
Сын: Абрамов Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Абрамова (Абрамова) Марья Васильевна
Рождение ребёнка
20.10.1875
Дочь: Абрамова Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Абрамова (Абрамова) Марья Васильевна
Рождение ребёнка
24.11.1878
Дочь: Абрамова Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Абрамова (Абрамова) Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Абрамова Фекла Филипповна
Мать ребёнка: Абрамова (Абрамова) Марья Васильевна
Рождение ребёнка
04.07.1886
Дочь: Абрамова Феодора Филипповна
Мать ребёнка: Абрамова (Абрамова) Марья Васильевна
Смерть
08.04.1902
от чахотки