Батагов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батагов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1972
Сын: Батагов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Батагова Валентина Викторовна
Важины, Ленинградская область, Подпорожский район
Рождение ребёнка
21.09.1973
Дочь: Раинкина Анна Владимировна
Мать ребёнка: Батагова Валентина Викторовна
Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно