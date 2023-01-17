Батагов Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатагов Владимир Алексеевич

Батагов Владимир Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батагов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1972

Сын: Батагов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Батагова Валентина Викторовна

Важины, Ленинградская область, Подпорожский район
Рождение ребёнка
21.09.1973

Дочь: Раинкина Анна Владимировна

Мать ребёнка: Батагова Валентина Викторовна

Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батагова Валентина Викторовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close