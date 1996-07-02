Батагова (Максимова) Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батагова (Максимова) Валентина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1948

Дата смерти

02.07.1996

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1948

Отец: Максимов Виктор

Мать: Максимова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
29.04.1972

Сын: Батагов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Батагов Владимир Алексеевич

Важины, Ленинградская область, Подпорожский район
Рождение ребёнка
21.09.1973

Дочь: Раинкина Анна Владимировна

Отец ребёнка: Батагов Владимир Алексеевич

Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батагов Владимир Алексеевич

Смерть
02.07.1996
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