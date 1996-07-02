Батагова (Максимова) Валентина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1948
Дата смерти02.07.1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1948
Отец: Максимов Виктор
Рождение ребёнка
29.04.1972
Сын: Батагов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Батагов Владимир Алексеевич
Важины, Ленинградская область, Подпорожский район
Рождение ребёнка
21.09.1973
Дочь: Раинкина Анна Владимировна
Отец ребёнка: Батагов Владимир Алексеевич
Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.1996