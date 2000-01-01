Соллогуб (Боде-Колычева) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соллогуб (Боде-Колычева) Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Соллогуб Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Соллогуб Фёдор Львович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Левшина Вера Фёдоровна

Отец ребёнка: Соллогуб Фёдор Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соллогуб Фёдор Львович

Смерть
1915
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