Соллогуб (Боде-Колычева) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Соллогуб Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Соллогуб Фёдор Львович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Левшина Вера Фёдоровна
Отец ребёнка: Соллогуб Фёдор Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1915