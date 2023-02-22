Боде (Черткова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1827
Дата смерти15.01.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1849
Отец ребёнка: Боде-Колычёв Михаил Львович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Соллогуб Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Боде-Колычёв Михаил Львович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Боде Елена Михайловна
Отец ребёнка: Боде-Колычёв Михаил Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цытович Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Боде-Колычёв Михаил Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухотина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Боде-Колычёв Михаил Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1898
Похороны: церковь св.Филиппа, село Лукино, Звенигородский уезд, Московская губерния