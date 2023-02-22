Боде (Черткова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боде (Черткова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1827

Дата смерти

15.01.1898

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1849

Сын: Боде Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Боде-Колычёв Михаил Львович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Соллогуб Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Боде-Колычёв Михаил Львович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Боде Елена Михайловна

Отец ребёнка: Боде-Колычёв Михаил Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цытович Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Боде-Колычёв Михаил Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухотина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Боде-Колычёв Михаил Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боде-Колычёв Михаил Львович

Смерть
15.01.1898
Похороны: церковь св.Филиппа, село Лукино, Звенигородский уезд, Московская губерния
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