Брагина (Куткина) Параскева
Место рожденияНовосибирская область, Ордынский район, д. Усть-Луковска
Дата рождения10.10.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1901
Отец: Куткин Вавила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пальчиков Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Брагина) Мария
Отец ребёнка: Брагин Никита
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Брагина) Екатерина
Отец ребёнка: Брагин Никита
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно