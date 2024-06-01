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Брагина (Куткина) Параскева

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Место рождения

Новосибирская область, Ордынский район, д. Усть-Луковска

Дата рождения

10.10.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1901

Отец: Куткин Вавила

Мать: Куткина (Разницина) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальчиков Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Брагина) Мария

Отец ребёнка: Брагин Никита

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Брагина) Екатерина

Отец ребёнка: Брагин Никита

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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