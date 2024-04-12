Тохтамыш (Цыбик) Екатерина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Цыбик) Екатерина Константиновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Цыбик Константин Федорович

Мать: Цыбик Екатерина

Бракосочетание
28.10.1885

Муж: Тохтамыш Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
11.12.1886

Сын: Тохтамыш Николай Михайлович

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
10.09.1888

Дочь: Елизавета-ст. Михайловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
14.10.1889

Сын: Тохтамыш Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
04.09.1891

Дочь: Елизавета -мл. Михайловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
11.12.1893

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
16.12.1895

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
18.06.1897

Дочь: София Михайловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
18.06.1897

Сын: Тохтамыш Василий Михайлович

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
04.12.1901

Сын: Тохтамыш Савва Михайлович

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
03.10.1906

Сын: Тохтамыш Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
03.10.1908

Сын: Тохтамыш Константин Михайлович

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
04.02.1911

Сын: Тохтамыш Левтерий Михайлович

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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