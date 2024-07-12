Черновская (Бакланова) Елена Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черновская (Бакланова) Елена Трофимовна

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Бакланов Трофим

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
22.01.1789

Муж: Черновский Гавриил Яковлевич

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Черновская Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Черновский Гавриил Яковлевич

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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