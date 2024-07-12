Черновская (Бакланова) Елена Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Бакланов Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1789
Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Черновская Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Черновский Гавриил Яковлевич
Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно