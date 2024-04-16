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Бакланов Трофим

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Шайдурова (Бакланова) Лукерья Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Бакланов Василий Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Бакланов Макар Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Бакланов Егор Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
с 1787 в рекрутах
Рождение ребёнка
1772

Сын: Бакланов Зиновий Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Черновская (Бакланова) Елена Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1794
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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