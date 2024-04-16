Бакланов Трофим
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смерти1794
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Шайдурова (Бакланова) Лукерья Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Бакланов Василий Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Бакланов Макар Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: не указана
с 1787 в рекрутах
Рождение ребёнка
1772
Сын: Бакланов Зиновий Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Черновская (Бакланова) Елена Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1794