Шкроев Никифор Степанов
Место рожденияСарафониха
Дата рождения06.03.1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1804 ст.
Отец: Шкроев Степан Степанов
Мать: Ирина Емельянова
Рождение ребёнка
29.12.1823 ст.
Сын: Шкроев Василий Никифорович
Мать ребёнка: Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
15.03.1829 ст.
Дочь: Шкроева Матрена Никифорова
Мать ребёнка: Авдотья Михайлова
Смерть
Неизвестно