Шкроев Никифор Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШкроев Никифор Степанов

Шкроев Никифор Степанов

Место рождения

Сарафониха

Дата рождения

06.03.1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1804 ст.

Отец: Шкроев Степан Степанов

Мать: Ирина Емельянова

Рождение ребёнка
29.12.1823 ст.

Сын: Шкроев Василий Никифорович

Мать ребёнка: Авдотья Михайлова

Рождение ребёнка
15.03.1829 ст.

Дочь: Шкроева Матрена Никифорова

Мать ребёнка: Авдотья Михайлова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.