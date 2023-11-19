Авдотья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1823 ст.

Сын: Шкроев Василий Никифорович

Отец ребёнка: Шкроев Никифор Степанов

Рождение ребёнка
15.03.1829 ст.

Дочь: Шкроева Матрена Никифорова

Отец ребёнка: Шкроев Никифор Степанов

Смерть
Неизвестно

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