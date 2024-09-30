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Райккерус Адам Генрихович

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

09.03.1845

Дата смерти

25.12.1925

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1845

Отец: Райккерус Генрих Томасович

Мать: Райккерус (Матикайнен) Катарина Абрамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
31.01.1871

Жена: Райккерус (Раттули) Анна Адамовна

Рождение ребёнка
08.05.1872

Сын: Райккерус Андрей Адамович

Мать ребёнка: Райккерус (Раттули) Анна Адамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.12.1876

Сын: Райккерус Абрам Адамович

Мать ребёнка: Райккерус (Раттули) Анна Адамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.09.1883

Сын: Райккерус Александр Адамович

Мать ребёнка: Райккерус (Раттули) Анна Адамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.09.1889

Дочь: (Райккерус) Екатерина Адамовна

Мать ребёнка: Райккерус (Раттули) Анна Адамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
25.12.1925

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