Райккерус Адам Генрихович
Место рождения
Дата рождения09.03.1845
Дата смерти25.12.1925
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1845
Бракосочетание
31.01.1871
Рождение ребёнка
08.05.1872
Сын: Райккерус Андрей Адамович
Мать ребёнка: Райккерус (Раттули) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
16.12.1876
Мать ребёнка: Райккерус (Раттули) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
29.09.1883
Сын: Райккерус Александр Адамович
Мать ребёнка: Райккерус (Раттули) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
11.09.1889
Дочь: (Райккерус) Екатерина Адамовна
Мать ребёнка: Райккерус (Раттули) Анна Адамовна
Смерть
25.12.1925