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Райккерус Александр Адамович

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

29.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1883

Отец: Райккерус Адам Генрихович

Мать: Райккерус (Раттули) Анна Адамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Райккерус (Ханнолайнен) Анна Петровна

Рождение ребёнка
09.12.1919

Дочь: (Райккерус) Хильма Александровна

Мать ребёнка: Райккерус (Ханнолайнен) Анна Петровна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.09.1922

Сын: Райккерус Эйно-Тойво Александрович

Мать ребёнка: Райккерус (Ханнолайнен) Анна Петровна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.01.1925

Сын: Райккерус Вяйнё Александрович

Мать ребёнка: Райккерус (Ханнолайнен) Анна Петровна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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