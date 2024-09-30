Райккерус Александр Адамович
Место рождения
Дата рождения29.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1919
Дочь: (Райккерус) Хильма Александровна
Мать ребёнка: Райккерус (Ханнолайнен) Анна Петровна
Рождение ребёнка
29.09.1922
Сын: Райккерус Эйно-Тойво Александрович
Мать ребёнка: Райккерус (Ханнолайнен) Анна Петровна
Рождение ребёнка
09.01.1925
Сын: Райккерус Вяйнё Александрович
Мать ребёнка: Райккерус (Ханнолайнен) Анна Петровна
Смерть
Неизвестно