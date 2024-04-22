Плосковицкая (Рудницкая) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1785
Дочь: Плосковицкая Александра Прокофьевна
Отец ребёнка: Плосковицкий Прокофий Федорович
Рождение ребёнка
06.08.1791
Сын: Плосковицкий Петр Прокофьевич
Отец ребёнка: Плосковицкий Прокофий Федорович
Рождение ребёнка
20.03.1798
Сын: Плосковицкий Яков Прокофьевич
Отец ребёнка: Плосковицкий Прокофий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно