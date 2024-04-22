Плосковицкая (Рудницкая) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плосковицкая (Рудницкая) Анна Семеновна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудницкий Семен Прокофьевич

Мать: Рудницкая Ульяна Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.04.1785

Дочь: Плосковицкая Александра Прокофьевна

Отец ребёнка: Плосковицкий Прокофий Федорович

Понорница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.08.1791

Сын: Плосковицкий Петр Прокофьевич

Отец ребёнка: Плосковицкий Прокофий Федорович

Понорница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.03.1798

Сын: Плосковицкий Яков Прокофьевич

Отец ребёнка: Плосковицкий Прокофий Федорович

Понорница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плосковицкий Прокофий Федорович

Смерть
Неизвестно
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