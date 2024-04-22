Плосковицкий Прокофий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плосковицкий Прокофий Федорович

Место рождения

Понорница, Чернігівська область

Дата рождения

1762

Дата смерти

21.02.1817

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Понорница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.04.1785

Дочь: Плосковицкая Александра Прокофьевна

Мать ребёнка: Плосковицкая Анна Семеновна

Понорница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.08.1791

Сын: Плосковицкий Петр Прокофьевич

Мать ребёнка: Плосковицкая Анна Семеновна

Понорница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.03.1798

Сын: Плосковицкий Яков Прокофьевич

Мать ребёнка: Плосковицкая Анна Семеновна

Понорница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плосковицкая Анна Семеновна

Смерть
21.02.1817
Понорница, Чернігівська область
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