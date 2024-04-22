Плосковицкий Прокофий Федорович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти21.02.1817
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
22.04.1785
Дочь: Плосковицкая Александра Прокофьевна
Мать ребёнка: Плосковицкая Анна Семеновна
Рождение ребёнка
06.08.1791
Сын: Плосковицкий Петр Прокофьевич
Мать ребёнка: Плосковицкая Анна Семеновна
Рождение ребёнка
20.03.1798
Сын: Плосковицкий Яков Прокофьевич
Мать ребёнка: Плосковицкая Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1817