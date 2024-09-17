(Семагина) Елена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Семагина) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семагин Евгений

Мать: Семагина (Малышина) Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Семагина) Наташа

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

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Смерть
Неизвестно

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