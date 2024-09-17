Семагина (Малышина) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семагина (Малышина) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Семагина) Елена

Отец ребёнка: Семагин Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семагин Евгений

Рождение ребёнка
02.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семагин Евгений

Смерть
Неизвестно

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