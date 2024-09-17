Семагина (Малышина) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Семагина) Елена
Отец ребёнка: Семагин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семагин Евгений
Рождение ребёнка
02.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семагин Евгений
Смерть
Неизвестно