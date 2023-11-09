Золотова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Золотова) Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Золотов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Золотова) Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Золотов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Золотов Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1959
Дочь: (Золотова) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Золотов Алексей Дмитриевич