Золотова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Золотова) Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Золотов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Золотова) Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Золотов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Золотов Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1959

Дочь: (Золотова) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Золотов Алексей Дмитриевич

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