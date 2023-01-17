Лысов Фёдор Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1699 ст.
Дата смертиОколо 1765 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1699 ст.
Отец: Лысов Игнат Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1727 ст.
Дочь: Лысова Евфросинья Фёдоровна
Мать ребёнка: Клестова Евфимия Мартыновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Дочь: Лысова Феодосия Фёдоровна
Мать ребёнка: Клестова Евфимия Мартыновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.
Сын: Лысов Яков Фёдорович
Мать ребёнка: Клестова Евфимия Мартыновна
Смерть
Около 1765 ст.