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Лысов Яков Фёдорович

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Место рождения

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1737 ст.

Дата смерти

Около 1767 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1699 г.р.

Мать

Вычислено 1717 г.р.

Жена

Вычислено 1737 г.р.

Дети

Вычислено 1756 г.р.
Вычислено 1762 г.р.
Вычислено 1763 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1737 ст.

Отец: Лысов Фёдор Игнатьевич

Мать: Клестова Евфимия Мартыновна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.02.1753 ст.

Жена: Кокорина Наталья Анисимовна

Бракосочетание
02.02.1753 ст.

Жена: Кокорина Наталья Анисимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.

Сын: Лысов Даниил Яковлевич

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Анисимовна

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Сын: Лысов Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Анисимовна

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1763 ст.

Сын: Лысов Зиновей Яковлевич

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Анисимовна

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1767 ст.
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