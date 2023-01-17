Лысов Яков Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1737 ст.
Дата смертиОколо 1767 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1737 ст.
Бракосочетание
02.02.1753 ст.
Бракосочетание
02.02.1753 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Анисимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Сын: Лысов Ефим Яковлевич
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Анисимовна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1763 ст.
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Анисимовна
Смерть
Около 1767 ст.