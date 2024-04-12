Беляева (-) Анна Климентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляева (-) Анна Климентьева

Беляева (-) Анна Климентьева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

15.05.1817

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1801

Сын: Беляев Иван Прохорович

Отец ребёнка: Беляев Прохор Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1804

Дочь: Агрипина Прохорова

Отец ребёнка: Беляев Прохор Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
18.10.1810

Сын: Беляев Яков Прохорович

Отец ребёнка: Беляев Прохор Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
25.10.1813

Дочь: Параскева Прохорова

Отец ребёнка: Беляев Прохор Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Прохор Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
15.05.1817
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: родами
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close