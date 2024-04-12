Беляева (-) Анна Климентьева
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти15.05.1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
18.06.1801
Отец ребёнка: Беляев Прохор Иванович
Рождение ребёнка
13.06.1804
Дочь: Агрипина Прохорова
Отец ребёнка: Беляев Прохор Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1810
Отец ребёнка: Беляев Прохор Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1813
Дочь: Параскева Прохорова
Отец ребёнка: Беляев Прохор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.05.1817
Причина смерти: родами